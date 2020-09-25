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'de minibüsten 24 ayakta yolcu çıktı

sabah saatlerinde yapılan denetimlerde bir minibüste ayakta 24 yolcu olduğunu tespit edildi. Ayaktaki yolcuları indiren polis ekipleri minibüs şoförüne de ceza yazdı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:14 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:59 ABONE OL
Küçükçekmece'de minibüsten 24 ayakta yolcu çıktı

Koronavirüs salgınını önleme kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah ilçenin değişik noktalarında minibüslere yönelik denetim yaptı.

İstanbul Küçükçekmece'de minibüsten 24 ayakta yolcu çıktı | Video

Küçükçekmece'de minibüsten 24 ayakta yolcu çıktı

Aşık Veysel Caddesi üzerindeki denetim noktasında durdurulan bir minibüste yasağa rağmen ayakta 24 yolcu bulunduğu tespit edildi. Ayakta bulunan yolcuları indiren polis ekipleri minibüs sürücüsüne hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ceza yazdı.

Küçükçekmece'de minibüsten 24 ayakta yolcu çıktı

Polis ekipleri ayrıca minibüs şoförlerinin birbirlerini uyarmalarına karşı polis arabasıyla seyir halindeyken de denetim yaptı.

Küçükçekmece'de minibüsten 24 ayakta yolcu çıktı

Polis arabasıyla seyir halindeyken tespit edilen 3 minibüse de Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten ceza yazıldı. Minibüste ayakta yolculuk yaparken indirilen bazı vatandaşlar da polise tepki gösterdi.

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Küçükçekmece'de minibüsten 24 ayakta yolcu çıktı
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