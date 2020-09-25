Lisans sorgulama ile futbolcu ve sporcu bilgileri öğrenme: TFF lisans bilgi sistemi sorgulama detayları

Sporcuların, spor yapabilmeleri ve yarışmalara katılabilmeleri için lisans sahibi olmaları gerekir. Lisans, sporcu lisansı veya sporcu kartı olmak üzere iki şekilde düzenlenmektedir. Sporcu lisansı, kulüp lisansı ya da ferdi lisans olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca her spor dalı için ayrı düzenlenmektedir. Sporcu, aynı anda sporcu lisansı ve sporcu kartı sahibi olabildiğini de söyleyebiliriz. Sporcu lisansı işlemleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Sporcu lisans sorgulama hizmetini de Gençlik ve Spor Bakanlığı sunmaktadır. İsme göre lisans sorgulama ve kulübe göre lisans sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılı bilgiler…

LİSANS SORGULAMA

Sporcuların, spor yapabilmeleri ve yarışmalara katılabilmeleri lisans sahibi olmaları şarttır. Lisans sahibi olmak için şu şartları sağlamak gerekiyor:

İlgili federasyon tarafından belirlenen yaş aralığında bulunmak,

Spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini sağlık raporu ile tevsik etmek,

İlgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğini yazılı beyanla belgelemek,

Spor dalının özelliğine göre, ilgili federasyon tarafından belirlenmiş olan diğer şartları taşımak gerekir.

Sporcu lisans bilgileri sorgulamak için e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. https://spor.sgm.gov.tr/EDevlet.aspx Bu adresten sporcu lisansı hakkında detaylara ulaşabilmeniz mümkündür.

E-devlete giriş yaptıktan sonra "uygulamaya git" yazısına tıklayın.

Burada "sporcu" yazısına tıklayın.

Ekranda karşınıza "sporcu bilgi formu" yazısı gelecek ve tıklayın.

Bu yazıya tıkladıktan sonra kendi adınıza ya da velayetiniz altındaki bir kişi adına sorgulama yapabilirsiniz.

Eğer kaydınız yoksa uyarı verecektir.

Kaydınız varsa karate lisans sorgulama, Kick Boks lisans sorgulama gibi sporcu lisans bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ATLETİZM LİSANS SORGULAMA

Atletizm ile ilgilenenler lisans sorgulama işlemini yine aynı şekilde e-Devlet üzerinden ulaşabilirler.

TSF LİSANS SORGULAMA

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisans bilgilerini e-Devlet üzerinden kullanıma sunmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen bu hizmete istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

TBF LİSANS SORGULAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu lisans bilgileri artık e-Devlet sisteminden öğreniliyor. Ayrıca Sicil Lisans bilgileri için https://www.tbf.org.tr/diger-sicil-lisans-iletisim bu adresten iletişime geçebilirsiniz.

TFF LİSANS SORGULAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) futbolcu lisans bilgilerinin sorgulanabilmesi için adresini hizmete açtı. https://www.tff.org/default.aspx?pageID=130 Buradan futbolcu lisansı sorgulayabilirsiniz.

İsme, lisans numarasına ve kulübe göre lisans sorgulamak mümkün.

İsme Göre Lisans Sorgulama

Ad, Soyad, Faal durumu, Statü Kodu bölümlerindeki bilgileri tamamlayarak ara butonuna tıklayın. İlgili futbolcu hakkında detaylar çıkacaktır.

Lisans Numarasına Göre Lisans Sorgulama

Buradan sadece lisans numarasını ilgili alana yazarak ara butonuna basabilirsiniz. İlgili futbolcunun detayları ekrana yansıyacaktır.

Kulübe Göre Lisans Sorgulama

Kulüp adı, Faal durumu, Statü Kodu bilgilerini girerek bu alandan sorgulama yapmanız mümkündür.