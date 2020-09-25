Maganda kurşunu hayattan kopardı

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde motosikletli iki kişi, Cafe Bostan Bar'a kurşun yağdırdı. Saldırıda kurşunlara hedef olan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan, barda müşteri olarak bulunan ve sırtından vurulan 23 yaşındaki İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünden mezun olduğu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Bölümü ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisat Bölümlerinde de öğrenimine devam öğrenilen genç kızın o gece arkadaşları ile birlikte kafeye geldiği ve mekandan ayrılmak üzereyken saldırının yaşandığı öğrenildi. Tek suçu yanlış zamanda yanlış yerde olmak olan Harbelioğlu, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde defnedildi. Barı kurşunlayan motosikletlilerin peşine düşen jandarma, şüphelilerin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürürken, olayda yaralanan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. SABAH