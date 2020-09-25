Marmaris’te domuzlar şehre indi

Bu akşam Marmaris'te ilginç bir olay yaşandı. Ailesi ile birlikte Marmaris'te bulunan iş insanı Nazmi Iyibilir aile yemeğinden sonra aracına bindiği sırada Marmaris merkezde Siteler Caddesi'nde çöpte beslenmeye çalışan domuzu görüntüledi. İyibilir, görüntüyü sosyal medya hesabından yayımladı.

İyibilir yaptığı paylaşımda, "akıl alacak gibi değil "diyerek şaşkınlığını gizleyemezken şunları söyledi:

"Aracımı park ederken herzaman gördüğümüz manzara ötesinde büyük bir domuzun ana caddede beslenmesi ilgimi çekti.

Ben de kayda aldım. Çocukların korkmasın diye kısa bir kayıt alıp oradan uzaklaştık"dedi.

Marmaris’te domuzlar dağdan şehir merkezine inip çöpte yemek aradı | Video