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Maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı

Koronavirüs salgınında fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İstanbul'da bir sağlık çalışanı 'maske' uyarısında bulunduğu kişinin saldırısına uğradı. Fatih'te bulunan 'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:37 Son Güncelleme: 25.9.2020 14:39 ABONE OL
Maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.

Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı | Video

DARP EDİLEN SAĞLIKÇI AMELİYATA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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Maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
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