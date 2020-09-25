Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman başlıyor?

Doğa olaylarından biri olan Mavi Dolunay ile ilgili NASA'dan çok önemli açıklama geldi. Bulutların hareketiyle gökyüzünde oluşacak olan dolunayın yakın zamanda gerçekleşeceği duyuruldu. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yüzbinlerce vatandaş konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman?
Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesine Mavi Dolunay denir. Normalde 12 tane olan mavi ay yani mavi dolunay 2020 yılında 13 tane olacak. Gökyüzü şölenine tanıklık etmek isteyenler için Mavi Dolunay 2020 Ekim ayında gerçekleşeceği biliniyor…
Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2020 yılının Ekim ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Bu nedenle 2020 yılında 13 tane dolunay meydana gelecek. Güneş takvimi içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine geleneksel olarak mavi dolunay ismi verilir.
Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşecek.
Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.