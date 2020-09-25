Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman başlıyor?

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nedir, etkileri nelerdir? duyurdu: 2020 başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde ’nın açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu. Astroloji meraklılarını yakından ilgilendiren doğa olayında 13 dolunay gerçekleşecek. Çok nadir görülen astrolojik olayın burçlara etkisi ve gerçekleşeceği zaman merak ediliyor. Konuya yönelik güncel bilgiler araştırılırken en son açıklama NASA’dan geldi. Böylelikle 2020 yılında gerçekleşecek olan dolunay tarihi belli oldu. Peki , etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 ?

Giriş Tarihi: 25.9.2020 08:46 Son Güncelleme: 25.9.2020 08:48 ABONE OL
Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman?

Doğa olaylarından biri olan ile ilgili 'dan çok önemli açıklama geldi. Bulutların hareketiyle gökyüzünde oluşacak olan dolunayın yakın zamanda gerçekleşeceği duyuruldu. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yüzbinlerce vatandaş konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki , etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 ?

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesine Mavi Dolunay denir. Normalde 12 tane olan mavi ay yani mavi dolunay 2020 yılında 13 tane olacak. Gökyüzü şölenine tanıklık etmek isteyenler için Mavi Dolunay 2020 Ekim ayında gerçekleşeceği biliniyor…

Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman?

MAVİ DOLUNAY NEDİR, ETKİLERİ NELERDİR?

ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2020 yılının Ekim ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Bu nedenle 2020 yılında 13 tane dolunay meydana gelecek. Güneş takvimi içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine geleneksel olarak mavi dolunay ismi verilir.

Bu sene gerçekleşecek mavi dolunayı özel kılan bir diğer durum ise; Cadılar Bayramı'na denk geliyor olması. Mavi dolunay sırasında fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesi bekleniyor.

MAVİ DOLUNAY 2020 NE ZAMAN?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () açıklamasına göre, 31 Ekim 2020 tarihinde Mavi Dolunay gerçekleşecek.

Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman?

MAVİ DOLUNAY NEDİR, NASIL İZLENİR?

Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor. Hava koşullarının uygun ve bulutsuz olmasıyla durumunda Mavi Ay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir. Mavi Ay gözlemi yapabilmek için en iyi yol teleskoptur.

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Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman başlıyor?
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