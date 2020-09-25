Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman başlıyor?

Doğa olaylarından biri olan Mavi Dolunay ile ilgili NASA'dan çok önemli açıklama geldi. Bulutların hareketiyle gökyüzünde oluşacak olan dolunayın yakın zamanda gerçekleşeceği duyuruldu. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yüzbinlerce vatandaş konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Mavi Dolunay nedir, etkileri nelerdir? NASA duyurdu: 2020 Mavi Dolunay ne zaman?

MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Fiziksel sebeplerle oluşan bulutların hareketleriyle gökyüzünün mavi tonlarında görülmesine Mavi Dolunay denir. Normalde 12 tane olan mavi ay yani mavi dolunay 2020 yılında 13 tane olacak. Gökyüzü şölenine tanıklık etmek isteyenler için Mavi Dolunay 2020 Ekim ayında gerçekleşeceği biliniyor…