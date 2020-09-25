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MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak?

Toplum Yararına Program kapsamında okullara personel alımı başvuruları alınmıştı, şimdi ise gözler sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. bünyesindeki eğitim kurumlarında istihdam etmek isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 2020 İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 00:57 ABONE OL
MEB İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak?

kura sonuçları için geri sayım başladı. Bilindiği üzere güvenlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım, hizmetli gibi birçok alana alımların gerçekleşeceği bildirilmiş ve ihtiyaç olan alanlarla ilgili ilanlar yayımlanmıştı. Bu kapsamda başvurularda bulunan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarih için de bekleyişe geçti. Peki, 2020 İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OKULLARA PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR iş ilanları üzerinden alınan başvuruların ardından gözler TYP kura sonuçları için MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği başvurularda Milli Eğitim bünyesine bağlı eğitim kurumlarına birçok alanda personel istihdam edilmiş olacak…

MEB İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

kura sonuçları henüz belli olmadı. başvuruları üzerinden gerçekleştirilirken, tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.

TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

MEB İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* 'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.

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MEB İŞKUR TYP personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, başvurular ne zaman açıklanacak?
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