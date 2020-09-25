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Genel Müdürlüğü uyardı! 25 Eylül (Sağanak yağış geliyor)

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerine göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Öte yandan pek çok ilimizde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Pek çok ilimizde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Peki, Peki, bugün ve bu hafta ile hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte, Meteoroloji raporlarına göre saatlik ve illere göre hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:07 ABONE OL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyardı! 25 Eylül İstanbul hava durumu Sağanak yağış geliyor

Genel Müdürlüğü ile ilgili uyarılarında bulunurken, Cuma (bugün) için ise bazı illerimizde yağmur uyarısı yapıldı. Pek çok ilimizde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Peki, bugün ve bu hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM tarafından yapılan hava durumu tahmini…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun belli bir kısmı için sağanak yağış uyarılarında bulunurken, o illerde yaşayan vatandaşları dikkat etmeleri yönünde açıklamada bulundu.

İşte MGM'nin o açıklaması…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyardı! 25 Eylül İstanbul hava durumu Sağanak yağış geliyor

MARMARA

Parçalı, güneyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyardı! 25 Eylül İstanbul hava durumu Sağanak yağış geliyor

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyardı! 25 Eylül İstanbul hava durumu Sağanak yağış geliyor

BOLU °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyardı! 25 Eylül İstanbul hava durumu Sağanak yağış geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyardı! 25 Eylül İstanbul hava durumu (Sağanak yağış geliyor)
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