Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın(Cumartesi)öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.