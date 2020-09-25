Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

Günlük ve haftalık bazda tahminler yaparak son dakika hava durumu raporları yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu uyarılarına göre ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken kimi bölge ve illerimizde sağanak yağışın hakim olacağı duyuruldu. Bu bağlamda hafta sonu hava nasıl olacak? öğrenmek isteyenler, Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafında yayımlanan son dakika hava durumu raporuna göre Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler şöyle;
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın(Cumartesi)öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle(Cumartesi) saatlerinden itibaren Bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle(Cumartesi) saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Parçalı, zamanla az bulutlu
Parçalı, zamanla az bulutlu
Parçalı, zamanla az bulutlu
Parçalı, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, zamanla az bulutlu
Parçalı, zamanla az bulutlu
Parçalı, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
...