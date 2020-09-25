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’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri ile yayınlanan son dakika raporları aracılığıyla vatandaşlarımıza uyarılar yapılmaya devam ediliyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri sonucu ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öte yandan bazı illerimizde de yağmur yağışı ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu bilgiler ışığında hafta sonu hava nasıl olacak? Sorusunun yanıtları vatandaşlarımızca merak ediliyor. Peki, Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji ile son dakika hava durumu raporları…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 19:27 Son Güncelleme: 25.9.2020 19:36 ABONE OL
Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

Günlük ve haftalık bazda tahminler yaparak son dakika hava durumu raporları yayımlayan Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu uyarılarına göre ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken kimi bölge ve illerimizde sağanak yağışın hakim olacağı duyuruldu. Bu bağlamda hafta sonu hava nasıl olacak? öğrenmek isteyenler, Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA! HAFTA SONU İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafında yayımlanan son dakika hava durumu raporuna göre Hafta sonu hava nasıl olacak? sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler şöyle;

Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın(Cumartesi)öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle(Cumartesi) saatlerinden itibaren Bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • BURSA 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

  • İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KOCAELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle(Cumartesi) saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

  • İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

  • MUĞLA 15°C, 30°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

  • UŞAK 13°C, 28°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA 20°C, 32°C

Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

  • HATAY 23°C, 29°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

  • ISPARTA 14°C, 30°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

  • YOZGAT 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

  • DÜZCE 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

  • KASTAMONU 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

  • ZONGULDAK 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA 15°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

  • RİZE 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

  • SAMSUN 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

  • TRABZON 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM 8°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KARS 7°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MALATYA 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

  • VAN 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

  • GAZİANTEP 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

  • SİİRT 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

  • ŞANLIURFA 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

27 EYLÜL PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU TABLOSU

  • 27 Eylül 2020 Pazar günü hava durumu ve hissedilecek sıcaklıklar bilgileri aşağıda yer lana tablodaki gibidir...
Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?

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Meteoroloji’den önemli son dakika uyarısı! Hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu nasıl olacak?
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