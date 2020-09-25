Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir? SON DAKİKA HABERİ: Hüseyin Kiraz'ın şüpheli ifadeleri...

Müge Anlı'daki Hasan Kiraz-Hüseyin Kiraz olayından son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamamış olup Hasan Kiraz'ın ağabeyi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde ödem oluşan kardeşinin kadınları taciz ettiğini söyledi. Çelişkili ifadeleri ile şüphe uyandıran Hüseyin Kiraz bir şey mi saklıyor?

MÜGE ANLI'DAKİ HASAN KİRAZ HÜSEYİN KİRAZ OLAYI NEDİR?

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.

İşte Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmeleri...