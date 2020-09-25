Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir? SON DAKİKA HABERİ: Hüseyin Kiraz'ın şüpheli ifadeleri...

Müge Anlı'daki Hasan Kiraz-Hüseyin Kiraz olayından son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamamış olup Hasan Kiraz'ın ağabeyi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde ödem oluşan kardeşinin kadınları taciz ettiğini söyledi. Çelişkili ifadeleri ile şüphe uyandıran Hüseyin Kiraz bir şey mi saklıyor?
Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.
İşte Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmeleri...
Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Bu açıklama nedeniyle Hasan Kiraz'ın biri tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali akıllara geldi ancak Hüseyin Kiraz'ın son verdiği bilgiler soru işaretlerine neden oldu.
Müge Anlı'da kayıp Hasan Kiraz olayında son durum ne? Kan donduran para cinayeti iddiası | Video
Hasan Kiraz'ın kaybolmasından sonra kendisine trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz'e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Hasan Kiraz'ın annesi ise oğullarının kaçırıldığına inanıyor.
KAYNAK: HÜRRİYET