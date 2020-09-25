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Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir? SON DAKİKA HABERİ: Hüseyin Kiraz'ın şüpheli ifadeleri...

'daki olayı nedir? HABERİ: 'ın şüpheli ifadeleri...

'nın programında işlenen olayına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'nın Dalaman ilçesinde oğulları Hasan Kiraz'dan 3 yıldır haber alamayan aile, programa başvurmuş ve yardım istemişti. Ancak ağabeyi 'ın verdiği şüpheli ifadeler çelişkili durumları da beraberinde getirdi. İşte Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 12:13 ABONE OL
Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir? SON DAKİKA HABERİ: Hüseyin Kiraz'ın şüpheli ifadeleri...

'daki - olayından gelişmeleri merakla takip ediliyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamamış olup Hasan Kiraz'ın ağabeyi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde ödem oluşan kardeşinin kadınları taciz ettiğini söyledi. Çelişkili ifadeleri ile şüphe uyandıran Hüseyin Kiraz bir şey mi saklıyor?

MÜGE ANLI'DAKİ HASAN KİRAZ HÜSEYİN KİRAZ OLAYI NEDİR?

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi.

İşte Hasan Kiraz olayından son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir? SON DAKİKA HABERİ: Hüseyin Kiraz'ın şüpheli ifadeleri...

HASAN KİRAZ OLAYI NEDİR?

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan 'dan bir daha haber alınamadı. Hasan Kiraz'ın abisi geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren ve beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan kardeşinin istemsizce kadınları taciz ettiğini söyledi. Bu açıklama nedeniyle Hasan Kiraz'ın biri tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali akıllara geldi ancak 'ın son verdiği bilgiler soru işaretlerine neden oldu.

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Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir? SON DAKİKA HABERİ: Hüseyin Kiraz'ın şüpheli ifadeleri...

'ın kaybolmasından sonra kendisine trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. , kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz'e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Hasan Kiraz'ın annesi ise oğullarının kaçırıldığına inanıyor.

KAYNAK: HÜRRİYET

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Müge Anlı'daki Hasan Kiraz olayı nedir? SON DAKİKA HABERİ: Hüseyin Kiraz'ın şüpheli ifadeleri...
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