Ormanı kundaklayan zanlı suçüstü yakalandı

HATAY'IN Arsuz ilçesinde 8 farklı noktada orman yangını başlatan şahıs suçüstü yakalandı. Arsuz'da dün 12.50 itibarıyla 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangınları çıkaran Fatih M., Hatay Orman Koruma ve Milli Parklar görevlisi Dursun Mehmet Akay tarafından elinde çakmak ve bıçakla suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M.'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.