Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere büyük tepki var

Otoyol magandasının açtığı görüntülere büyük tepki var

Otomobilinİ otoyol kenarına park eden H.U. adlı sürücünün sandalyeye oturup tabancayla art arda ettiği görüntü, yoğun tepkiye neden oldu. Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 21:47 Son Güncelleme: 25.9.2020 21:58 ABONE OL
Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere büyük tepki var

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 07 AKC 609 plakalı lüks otomobilini otoyol kenarındaki emniyet şeridine park eden H.U. adlı sürücünün tabancayla art arda ateş etmesi, tepkiye neden oldu.

Park ettiği otomobilin yanına koyduğu portatif sandalyeye oturduğu görülen H.U., bu sırada belinden tabancasını çıkartıp, aracının açılı tavanı kapanırken, art arda 6 kez havaya ateş etti.

İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada | Video

Aracın tavanı kapanırken Türk bayrağının da tavana asılı olduğu görüldü.
Görüntüler, sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyol magandasının havaya ateş açtığı görüntülere büyük tepki var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA