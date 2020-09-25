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Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti

’de, semt pazarında satış yapan bir esnaf, terazinin kefesine metal para doldurarak satış yaptı. Gün boyu vatandaşa düşük kiloda ürün satmaya devam eden uyanık pazarcı, duyarlı bir kişi tarafından görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 16:19 Son Güncelleme: 25.9.2020 16:41 ABONE OL
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti

Olay, 'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde kurulan bir semt pazarında yaşandı. Semt pazarında düzenli olarak satış yapan bir esnaf, terazinin kefesinin tabanını metal paralarla doldurdu. Alışveriş yapan vatandaşların fark etmesinin mümkün olmadığı tuzağıyla gün boyu satış yapan pazarcı, sürekli eksik tartarak kilolarca ürünü eksik tarttı.

Pazarcının tartı hilesi pes dedirtti | Video

Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti

Pazarcının satış yaptığı sokakta yaşayan duyarlı bir kişi, pazarcının akıl almaz tuzağını fark edince yaşananları saniye saniye cep telefonuyla kaydetti. Duyarlı vatandaş, bir taraftan kayıt yaparken diğer taraftan ise tepkisini, "Evet arkadaşlar görüyorsunuz; tartının içine bozuk paraları koymuş adam, tartarken de böyle tartıyor. Görüyorsunuz bozuk paralar içinde. Alışveriş yaparken yine yenilerini koyuyor. Tartarken de gıdaları üstüne koyuyor. Böyle bir şey olamaz" sözleriyle ifade etti.

Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü büyük bir hayretle izleyenler, tuzağıyla halden aldığı ürünün aklınca çok fazlasını satarak kar elde ettiğini düşünen pazarcıya büyük tepki gösterdi.

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Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti
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