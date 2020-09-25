Plaka tahsisi nasıl yapılır? Plaka tahsis belgesi nasıl alınır?

Plaka tahsis işlemi günümüzde daha kolay hale gelmiştir. Eskiden biraz daha zor olan tahsis işlemi günümüzde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesinden de yapılabilir hale geldi. Site üzerinden plaka seçilir ve size 24 saat süre verilir. Bu 24 saat içerisinde plakayı almazsanız tekrar ulaşmanız biraz zor olacaktır. Plaka tahsisinden önce yapmanız gereken trafik tescil işlemleridir. Plaka tahsis belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtını açıklayacağız. İşte plaka tahsis işlemleri…

PLAKA TAHSİSİ NASIL YAPILIR?

Plaka tahsisi yapmak için durumlara göre farklı şartlar vardı. Yeni araba alırken, plaka değişikliği, il dışından gelen araçlar için plaka tahsis işleminin nasıl yapıldığını aktaralım.

Sıfır araç için:

Trafik Tescil Bürosuna gidin. Trafik tescil işlemlerini yaptırın.

Plaka verme sırasında önemli detay vardı. İşlem hangi şeritten devam ediyorsa aynı yerden tahsis işlemi yapılır.

Eğer farklı şeritten şahsa özel plaka isteniyorsa önceden randevu alınması gerekir.

İnternet üzerinden plaka tahsisi başvuruları esnasında başvuru yapan kişiye teslim edilir.

Şirket tarafından başvuru yapılmışsa şirket yetkilisi olduğunu belgeleyen kişiye teslim edilir.

Plaka değişikliği işlemi için:

Başvuru belgesi

Vergi ilişiğinin kesildiğine dair belge

Trafik sigortası aslı

Eski tescil kaydı, trafik belgesi ve eski plaka

Şoförler odasından alınacak olan araç nakil dosyası

İl dışından gelen araçlar için:

Trafik sigortası

Eski tescil belgesi, trafik belgesi ve eski plaka

Şoförler odasından alınacak araç nakil dosyası

Satış sözleşmesinin aslı

Plaka tahsis sistemi yeni sisteme göre internet üzerinden plaka ayırttırılarak 24 saat içinde yeni plaka alınabilir. Ayrıca plaka hakkında birçok detaya yine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Aracın satış işlemlerinden sonra 30 gün içerisinde plaka değişikliği yapabilirsiniz. İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçe vermek zorunlu kılınmıştır. Plaka tahsisi için hazırlanan evrak Şoförler Odasına gidilerek yeni plaka bastırılmaktadır.

PLAKA TAHSİS BELGESİ

Plaka tahsis belgesi alabilmek için aşağıdaki işlemleri tek tek yaptırmanız gerekmektedir. Trafik tescil işlemlerinin ardından plaka tahsis belgesini alabilirsiniz.

Zorunlu olan mali sorumluluk sigorta poliçesi

Şoförler odasından alınmakta olan araç tescil dosyası

Uygunluk belgesi

Nüfus cüzdanı

Sadece ÖTV kısmından muaf sayılan araçlar için araçların özelliklerine ve araç sahibinin kimlik bilgilerine göre doldurulan ve şoförler odasından alınmakta olan iki tane araç trafik tescil ve müracaat işlem formu

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödeme belgesi

Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi

Söz konusu olan otomobil ya da araç, tüzel kişilik adına tescil edilecekse ticaret sicil gazetesi, oda sicil kaydı ve imza sirküsünün, ibraz edilmesi gerekmektedir.

Evrakların hepsi tamam olduktan sonra Trafik Tescil Şubede istenilen ücreti ödeyeceksiniz. Daha sonra plaka seçimi yapacaksınız. Plaka talep fişi aldıktan sonra plakanızı bastırmaya gitmelisiniz.

Plaka tahsis İstanbul ilinde yapmak isteyenler http://www.istanbul.pol.tr/online-islemler menüsünde yer alan trafik işlemleri bölümünü kullanabilirler. Başvurular buradan alınıyor.

Plaka tahsis Ankara ilinde yapmak isteyenler http://www.ankara.pol.tr/plaka-tahsis-islemleri adresinden başvuru sayfasına ulaşabilirler. Ya da Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir.

Noterden özel plaka nasıl alınır?

Noterler özel plaka vermemektedir. Tescil Şube Müdürlüğü bu hizmeti vermektedir. Sadece noterde bazı evrakları onaylatmanız gerekir. Başvuru işlemlerinde bu evraklar sizden istenecektir.