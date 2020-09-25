Plaka tahsisi nasıl yapılır? Plaka tahsis belgesi nasıl alınır?

Plaka tahsis işlemi günümüzde daha kolay hale gelmiştir. Eskiden biraz daha zor olan tahsis işlemi günümüzde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesinden de yapılabilir hale geldi. Site üzerinden plaka seçilir ve size 24 saat süre verilir. Bu 24 saat içerisinde plakayı almazsanız tekrar ulaşmanız biraz zor olacaktır. Plaka tahsisinden önce yapmanız gereken trafik tescil işlemleridir. Plaka tahsis belgesi nasıl alınır? Sorusunun yanıtını açıklayacağız. İşte plaka tahsis işlemleri…
PLAKA TAHSİSİ NASIL YAPILIR?
Plaka tahsisi yapmak için durumlara göre farklı şartlar vardı. Yeni araba alırken, plaka değişikliği, il dışından gelen araçlar için plaka tahsis işleminin nasıl yapıldığını aktaralım.
Sıfır araç için:
Plaka değişikliği işlemi için:
İl dışından gelen araçlar için:
Plaka tahsis sistemi yeni sisteme göre internet üzerinden plaka ayırttırılarak 24 saat içinde yeni plaka alınabilir. Ayrıca plaka hakkında birçok detaya yine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Aracın satış işlemlerinden sonra 30 gün içerisinde plaka değişikliği yapabilirsiniz. İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçe vermek zorunlu kılınmıştır. Plaka tahsisi için hazırlanan evrak Şoförler Odasına gidilerek yeni plaka bastırılmaktadır.
PLAKA TAHSİS BELGESİ
Plaka tahsis belgesi alabilmek için aşağıdaki işlemleri tek tek yaptırmanız gerekmektedir. Trafik tescil işlemlerinin ardından plaka tahsis belgesini alabilirsiniz.
Evrakların hepsi tamam olduktan sonra Trafik Tescil Şubede istenilen ücreti ödeyeceksiniz. Daha sonra plaka seçimi yapacaksınız. Plaka talep fişi aldıktan sonra plakanızı bastırmaya gitmelisiniz.
Plaka tahsis İstanbul ilinde yapmak isteyenler http://www.istanbul.pol.tr/online-islemler menüsünde yer alan trafik işlemleri bölümünü kullanabilirler. Başvurular buradan alınıyor.
Plaka tahsis Ankara ilinde yapmak isteyenler http://www.ankara.pol.tr/plaka-tahsis-islemleri adresinden başvuru sayfasına ulaşabilirler. Ya da Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekmektedir.
Noterden özel plaka nasıl alınır?
Noterler özel plaka vermemektedir. Tescil Şube Müdürlüğü bu hizmeti vermektedir. Sadece noterde bazı evrakları onaylatmanız gerekir. Başvuru işlemlerinde bu evraklar sizden istenecektir.