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Sağlık memuruna saldırı: 1 gözaltı

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'inde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, hasta ve yakınları tarafından darbedildi. Sakarya'da kolundan bıçakla yaralanan bir kişi dün 21.00 sıralarında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İddiaya göre pansuman yapan sağlık memuru Celalettin Karabıyık'a, "Bana emir verme" diyerek darbetmeye başlayan hasta ve yakınlarına güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşanan arbede sonrasında saldırganlar hastaneden kaçtı. Polis saldırganlardan birini yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık memurunun darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.
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Sağlık memuruna saldırı: 1 gözaltı
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