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'daki kazada 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

'da annesi ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 12:29 Son Güncelleme: 25.9.2020 12:31 ABONE OL
Samsun'daki kazada 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde 6 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin S. idaresindeki 52 ABM 854 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Çiğdem Kaya ile yanındaki 4 yaşındaki oğlu Miraç Kaya'ya çarptı. Kazada yaralanan anne-oğlu Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Miraç Kaya, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

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Samsun'daki kazada 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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