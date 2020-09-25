Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten hayatını kaybetti

Şanlıurfalı iş adamı koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci , (44) hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 25.9.2020 15:21 Son Güncelleme: 25.9.2020 15:31 ABONE OL
Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci , (44) hayatını kaybetti.

Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

Koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvuran Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı 'ya, koronavirüs testi yapılmıştı.

Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

Test sonucu pozitif çıkan Toru, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Toru'nun son olarak ise Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

Gaziantep'te tedavisine devam edilen ve durumu kötüleşen Toru, burada yapılan tüm Müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. , nun ölümü Şanlıurfa, da büyük üzüntü yarattı.

Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten öldü

KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLİ BİRİYDİ

Gazeteci 'nun yakınlarının yaptığı açıklamaya göre Toru, maskesiz hiç dışarı çıkmayan biriydi ve sosyal mesafeye ve hijyene çok önem veriyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA