Şanlıurfalı iş adamı İbrahim Toru koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci İbrahim Toru, (44) hayatını kaybetti.
Koronavirüs belirtileri üzerine hastaneye başvuran Kanal Urfa TV ve Urfacity Avm alış veriş merkezini Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru'ya, koronavirüs testi yapılmıştı.
Test sonucu pozitif çıkan Toru, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi devam eden Toru'nun son olarak ise Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.
Gaziantep'te tedavisine devam edilen ve durumu kötüleşen Toru, burada yapılan tüm Müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. İbrahim Toru, nun ölümü Şanlıurfa, da büyük üzüntü yarattı.
KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLİ BİRİYDİ
Gazeteci İbrahim Toru'nun yakınlarının yaptığı açıklamaya göre Toru, maskesiz hiç dışarı çıkmayan biriydi ve sosyal mesafeye ve hijyene çok önem veriyordu.