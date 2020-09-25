Şarampole devrilen traktörde can verdi 11 yaşındaki Kevser'in acı sonu

Muğla Kavaklıdere'de öğlen saatlerinde tarladan eve dönen Mehmet Kartal yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kevser Kartal'ın olay yerinde yaşamını yitirirdiğini belirledi. Sürücü Mehmet Kartal ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Kavaklıdere Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Henüz 11 yaşındaki Kevser Kartal'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.