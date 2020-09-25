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Servis ücretlerine yüzde 11.5

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Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
Servis ücretlerine yüzde 11.5 zam
İSTANBUL'DA ulaşıma bir zam daha geldi. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gündeme alınan servis taşımacılığı düzenlenmesi öğrenci ve personel servis taşımacılığı ücret tarifesi düzenlenmesine ilişkin madde ile servislere yüzde 11.50 zam yapıldı. Karar sonrası 0-1 km arası güzergah 243 TL'den 271 TL'ye yükseltildi. 23-25 km arası mesafe ise 650 TL oldu. Öte yandan toplantıda taksicilerin karşı çıktığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Turizm Servis Taşımacılığının düzenlenmesine ilişkin teklifi de tartışıldı. Teklife göre, 9+1 olarak bilinen en fazla 7 bin araca, turizm servis taşımacılığı belgesi verilmesi istendi. Oylamada teklif reddedildi.
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Servis ücretlerine yüzde 11.5 zam
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