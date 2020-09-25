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Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

İnsanların her biri bir işte çalışmak için uğraşırlar. Kişilerin hayatına devam etmesi için ihtiyaç duyduğu parayı işte çalışarak kazandıkları bir gerçektir. Ancak insanlar kendilerine uygun iş ararken lı bir iş bulmak isterler. SGK lı çalışan kişilerin akıllarında pek çok soru bulunmaktadır. Bunlardan birisi de SGK Eksik gün bildirimleri ve nedenleridir. İşveren kişinin çalışanları 30 günden az çalışmaları durumunda, kişi bazında kaç gün eksik geldiklerinin, neden gelmediklerinin, günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evraklardır. Her ay için bu bildirim eksik gün bildirimi formu, eksik gün nedenini gösteren belge ile birlikte takip eden ayın 23'üne kadar bağlı bulunduğunuz SGK ya bildirilmesi gerekmektedir. Peki SGK eksik gün nedenleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 11:13 Son Güncelleme: 25.9.2020 11:13 ABONE OL
SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

Çoğu işveren ve işçileri yakından ilgilendiren konulardan birisi SGK eksik gün nedenleri ve bildirimleridir. Bu terimleri ilk kez duyan kişiler tarafından internette SGK eksik gün nedenleri ve bildirimi çok araştırılmaktadır. Oldukça önemli bir şeydir. SGK eksik gün bildirimi işçinin 30 günden az çalışması durumunda işveren tarafından SGK ya yapılan sebep bildirimine denmektedir. İşverenin eğer iş yerinde çalışan sayısı 10 kişiden az ise eksik gün bildirimini yapması zorunludur. İşverenlerin eksik gün bildirimlerine çok dikkat etmeleri gereklidir. SGK eksik gün bildiriminde bulunmak çok önemlidir. Peki SGK eksik gün nedenleri nelerdir? SGK eksik gün bildirimi ne zaman ve nereye yapılmalıdır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

SGK Eksik Gün Nedenleri

İşverenler tarafından bağlı olunan SGK ya verilen bir evraka ek gün bildirimi denir. Bu bildirimin yapılması için bazı nedenler bulunmaktadır. İnsanlar tarafından bu nedenler çok merak edilir. SGK eksik gün nedenleri ise şunlardır:

  • İstirahat
  • Disiplin cezası
  • Gözaltına alınma
  • Tutukluluk
  • Kısmi istihdam
  • Puantaj kayıtları
  • Grev
  • Lokavt
  • Genel hayatı etkileyen olaylar
  • Doğal afet
  • Birden fazla
  • Diğer
  • Devamsızlık
  • Fesih tarihinde çalışmamış
  • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
  • Kısa çalışma ödeneği
  • Ücretsiz doğum izni
  • Ücretsiz yol izni
  • Diğer ücretsiz izin
  • 5434 SK ek 76, gm 192
  • Yarım çalışma
  • Yarım çalışma ve diğer nedenler

SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları

  • İstirahat: Ay içinde rapor alan kişilerin işe gelmedikleri süre içerisinde ücretleri kesilmez.
  • Disiplin Cezası: Personellerden birisine disiplin cezası verilecekse bu durum bir tutanağa kaydedilip personele verilmelidir. Aksi takdirde eksik gün nedeni disiplin cezası bildirilemez.
  • Gözaltına Alınma: Herhangi bir nedenden dolayı gözaltına alınan kişinin ücreti işveren tarafından ödenmek zorunda değildir.
  • Tutukluluk: İşçinin tutuklanması durumunda işe gelmediği günler için eksik gün bildirimi yapılacaktır.
  • Kısmı İstihdam: Diğer tabiri ile part time çalışma durumunda işçi ile kısmi istihdam sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede bir işçinin 15 gün çalışması kararlaştırılmış ise geri kalan günler eksik gün nedeni kısmi istihdam ile bildirilmelidir
  • Puantaj: Puantaj kaydıyla kısmi istihdam arasındaki fark, puantaj kaydı ile çalışn kişiler ayda 30 gün istihdam üzerinden değerlendirilmektedir. Puantaj ile çalıştıkları saatler için ücret alan kişilerdir.
  • Grev: İşçilerin geçici süre için grev yapması durumu.
  • Lokavt: Lokavt halinde işçilerdir.
  • Genel Hayatı Etkileyen Olaylar: Hayatın olağan akışını etkileyen olaylar.
  • Doğal Afet: Doğal afet durumlarında bildirilecek nedenleridir.
  • Birden Fazla: Birden fazla durumda kullanılan koddur.
  • Diğer Nedenler: Eksik gün nedeni içinde bulunmayan durumda kullanılan koddur.
  • Devamsızlık: İşin mazeretsiz bir şekilde aksatılması durumu.
  • Fesih Tarihinde Çalışmamış: Sigorta sözleşmesinin fesih durumunda çalışmama.
  • Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma: Ev hizmetlerinde 30 günden az çalıştırılacağına dair formu kuruma gönderme.
  • Kısa Çalışma Ödeneği: Bir dönemde çalışma durumu.
  • Ücretsiz Doğum İzni: Doğum yapan adın işçiye istirahatten sonra 6 aylık ücretsiz izin verilir.
  • Ücretsiz Yol İzni: Ücretsiz verilen 4 günlük yol izni.
  • Diğer Ücretsiz İzin: Kanunen zorunlu bir izin değildir.
  • 5434 SK. Ek 76, GM 192: Emekli sandığına bağlı çalışanlarla ilgili kod.
  • Yarım Çalışma Ödeneği: Yarım çalışma durumu.

SGK Eksik Gün Kodları

SGK eksik gün kodları aşağıda ismiyle birlikte verilmiştir.

01

İstirahat

03

Disiplin cezası

04

Gözaltına alınma

05

Tutukluluk

06

Kısmi istihdam

07

Puantaj kayıtları

08

Grev

09

Lokavt

10

Genel hayatı etkileyen olaylar

11

Doğal afet

12

Birden fazla

13

Diğer Nedenler

15

Devamsızlık

16

Fesih tarihinde çalışmamış

17

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18

Kısa çalışma ödeneği

19

Ücretsiz doğum izni

20

Ücretsiz yol izni

21

Diğer ücretsiz izin

22

5434 SK ek 76, gm 192

23

Yarım Çalışma

24

Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler

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SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?
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