SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir? SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

Çoğu işveren ve işçileri yakından ilgilendiren konulardan birisi SGK eksik gün nedenleri ve bildirimleridir. Bu terimleri ilk kez duyan kişiler tarafından internette SGK eksik gün nedenleri ve bildirimi çok araştırılmaktadır. Oldukça önemli bir şeydir. SGK eksik gün bildirimi işçinin 30 günden az çalışması durumunda işveren tarafından SGK ya yapılan sebep bildirimine denmektedir. İşverenin eğer iş yerinde çalışan sayısı 10 kişiden az ise eksik gün bildirimini yapması zorunludur. İşverenlerin eksik gün bildirimlerine çok dikkat etmeleri gereklidir. SGK eksik gün bildiriminde bulunmak çok önemlidir. Peki SGK eksik gün nedenleri nelerdir? SGK eksik gün bildirimi ne zaman ve nereye yapılmalıdır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

SGK Eksik Gün Nedenleri

İşverenler tarafından bağlı olunan SGK ya verilen bir evraka ek gün bildirimi denir. Bu bildirimin yapılması için bazı nedenler bulunmaktadır. İnsanlar tarafından bu nedenler çok merak edilir. SGK eksik gün nedenleri ise şunlardır:

İstirahat

Disiplin cezası

Gözaltına alınma

Tutukluluk

Kısmi istihdam

Puantaj kayıtları

Grev

Lokavt

Genel hayatı etkileyen olaylar

Doğal afet

Birden fazla

Diğer

Devamsızlık

Fesih tarihinde çalışmamış

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Kısa çalışma ödeneği

Ücretsiz doğum izni

Ücretsiz yol izni

Diğer ücretsiz izin

5434 SK ek 76, gm 192

Yarım çalışma

Yarım çalışma ve diğer nedenler

SGK Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları

İstirahat: Ay içinde rapor alan kişilerin işe gelmedikleri süre içerisinde ücretleri kesilmez.

Ay içinde rapor alan kişilerin işe gelmedikleri süre içerisinde ücretleri kesilmez. Disiplin Cezası: Personellerden birisine disiplin cezası verilecekse bu durum bir tutanağa kaydedilip personele verilmelidir. Aksi takdirde eksik gün nedeni disiplin cezası bildirilemez.

Personellerden birisine disiplin cezası verilecekse bu durum bir tutanağa kaydedilip personele verilmelidir. Aksi takdirde eksik gün nedeni disiplin cezası bildirilemez. Gözaltına Alınma: Herhangi bir nedenden dolayı gözaltına alınan kişinin ücreti işveren tarafından ödenmek zorunda değildir.

Herhangi bir nedenden dolayı gözaltına alınan kişinin ücreti işveren tarafından ödenmek zorunda değildir. Tutukluluk: İşçinin tutuklanması durumunda işe gelmediği günler için eksik gün bildirimi yapılacaktır.

İşçinin tutuklanması durumunda işe gelmediği günler için eksik gün bildirimi yapılacaktır. Kısmı İstihdam : Diğer tabiri ile part time çalışma durumunda işçi ile kısmi istihdam sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede bir işçinin 15 gün çalışması kararlaştırılmış ise geri kalan günler eksik gün nedeni kısmi istihdam ile bildirilmelidir

: Diğer tabiri ile part time çalışma durumunda işçi ile kısmi istihdam sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede bir işçinin 15 gün çalışması kararlaştırılmış ise geri kalan günler eksik gün nedeni kısmi istihdam ile bildirilmelidir Puantaj: Puantaj kaydıyla kısmi istihdam arasındaki fark, puantaj kaydı ile çalışn kişiler ayda 30 gün istihdam üzerinden değerlendirilmektedir. Puantaj ile çalıştıkları saatler için ücret alan kişilerdir.

Puantaj kaydıyla kısmi istihdam arasındaki fark, puantaj kaydı ile çalışn kişiler ayda 30 gün istihdam üzerinden değerlendirilmektedir. Puantaj ile çalıştıkları saatler için ücret alan kişilerdir. Grev: İşçilerin geçici süre için grev yapması durumu.

İşçilerin geçici süre için grev yapması durumu. Lokavt: Lokavt halinde işçilerdir.

Lokavt halinde işçilerdir. Genel Hayatı Etkileyen Olaylar: Hayatın olağan akışını etkileyen olaylar.

Hayatın olağan akışını etkileyen olaylar. Doğal Afet: Doğal afet durumlarında bildirilecek nedenleridir.

Doğal afet durumlarında bildirilecek nedenleridir. Birden Fazla: Birden fazla durumda kullanılan koddur.

Birden fazla durumda kullanılan koddur. Diğer Nedenler: Eksik gün nedeni içinde bulunmayan durumda kullanılan koddur.

Eksik gün nedeni içinde bulunmayan durumda kullanılan koddur. Devamsızlık: İşin mazeretsiz bir şekilde aksatılması durumu.

İşin mazeretsiz bir şekilde aksatılması durumu. Fesih Tarihinde Çalışmamış: Sigorta sözleşmesinin fesih durumunda çalışmama.

Sigorta sözleşmesinin fesih durumunda çalışmama. Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma: Ev hizmetlerinde 30 günden az çalıştırılacağına dair formu kuruma gönderme.

Ev hizmetlerinde 30 günden az çalıştırılacağına dair formu kuruma gönderme. Kısa Çalışma Ödeneği: Bir dönemde çalışma durumu.

Bir dönemde çalışma durumu. Ücretsiz Doğum İzni: Doğum yapan adın işçiye istirahatten sonra 6 aylık ücretsiz izin verilir.

Doğum yapan adın işçiye istirahatten sonra 6 aylık ücretsiz izin verilir. Ücretsiz Yol İzni: Ücretsiz verilen 4 günlük yol izni.

Ücretsiz verilen 4 günlük yol izni. Diğer Ücretsiz İzin: Kanunen zorunlu bir izin değildir.

Kanunen zorunlu bir izin değildir. 5434 SK. Ek 76, GM 192: Emekli sandığına bağlı çalışanlarla ilgili kod.

Yarım Çalışma Ödeneği: Yarım çalışma durumu.

SGK Eksik Gün Kodları

SGK eksik gün kodları aşağıda ismiyle birlikte verilmiştir.