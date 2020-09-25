Sigara içme yasağı olan iller SON DAKİKA: Sigara yasakları hangi illerimizde var? Sigara içme yasağı olan iller listesi...

Koronavirüs salgını ile mücadele topyekûn devam ederken, son günlerde artan vaka sayıları önlemleri de beraberinde getiriyor. Son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı illerimizde açık alanlarda sigara içme kısıtlamaları getirildi. Vatandaşlar sigara içme yasaklarının hangi illerde bulunduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili illerin valiliklerinden son dakika açıklaması geldi. İşte Sigara içme yasağı olan iller listesi...
ORDU, KASTAMONU'DAN SONRA GİRESUN'DA DA SİGARA YASAĞI
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.
Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.