Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sigara içme yasağı olan iller SON DAKİKA: Sigara yasakları hangi illerimizde var? Sigara içme yasağı olan iller listesi...

yasağı olan iller SON DAKİKA: Sigara yasakları hangi illerimizde var? Sigara içme yasağı olan iller listesi...

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Bu noktada salgınla mücadele etmek adına, bazı illerimizde açık alanlarda sigara yasakları getirildi. Özellikle halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı. Vatandaşlar yasaklarının hangi illerde bulunduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmesine, yasakların olduğu illere haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 09:38 ABONE OL
Sigara içme yasağı olan iller SON DAKİKA: Sigara yasakları hangi illerimizde var? Sigara içme yasağı olan iller listesi...

Koronavirüs salgını ile mücadele topyekûn devam ederken, son günlerde artan vaka sayıları önlemleri de beraberinde getiriyor. Son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı illerimizde açık alanlarda kısıtlamaları getirildi. Vatandaşlar sigara içme yasaklarının hangi illerde bulunduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili illerin valiliklerinden son dakika açıklaması geldi. İşte Sigara içme yasağı olan iller listesi...

Sigara içme yasağı olan iller SON DAKİKA: Sigara yasakları hangi illerimizde var? Sigara içme yasağı olan iller listesi...

ORDU, KASTAMONU'DAN SONRA GİRESUN'DA DA SİGARA YASAĞI

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.

Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.

Sigara içme yasağı olan iller SON DAKİKA: Sigara yasakları hangi illerimizde var? Sigara içme yasağı olan iller listesi...

Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara içme yasağı olan iller SON DAKİKA: Sigara yasakları hangi illerimizde var? Sigara içme yasağı olan iller listesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA