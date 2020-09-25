Son dakika: Botoks Kübra Boyraz'ın sonu olmuştu! Uzman isimden çarpıcı sözler...

"BİNLERCE DAMARIN GEÇTİĞİ YERE RASTGELE DOLGU YAPAMAZSINIZ"

Estetik uygulamalarda kendilerinin de dolgu maddeleri kullandıklarını anlatan Prof. Dr. Özmen, bu maddelerin (hiyalüronik asit gibi) geçici olduğunu, herhangi bir problemde onu vücutta anında eritebilecek çözümlerin de bulunduğunu vurgulayarak, "Yapılan tüm dolgu işleri, tüm mezoterapi işleri botoks diye biliniyor halk arasında. Oysa bunlarda kullanılan şey botoks değil. Biz de estetik cerrahlar ya da dermatologlar olarak tabii ki dolgu yapıyoruz. Göz çevresi, yüz, ağız, dudak her tarafa yapılabiliyor. Ama bunları yaparken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Anatomiye çok hakim olmak lazım. Çünkü binlerce damar var o bölgelerde. O madde damara kaçarsa, gangren, doku kaybı, hatta çok daha kötü vakalar var; göze kaçmış, kör olan vakalar. Bunu rastgele bir pratisyen hekimin, hatta hatta hiç hekimlikle alakası olmayan güzellik merkezlerindeki uzmanların uygulaması son derece sakıncalı. Biz dernek olarak yıllardır bu işle uğraşıyoruz ama bir türlü çözemedik. Daha kötüsü, son zamanlarda bu maddelerin online satış yapan sitelerde satıldığını görüyoruz. Bunu birinin alıp evinde eşine yaptığını düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olamaz. Sağlık Bakanlığı'nın denetiminde olması gereken bir şey bu. İnternet sitesinde online olarak kanser ilaçlarını satabilir misiniz?" diye konuştu.



