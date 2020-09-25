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Son dakika: Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

'daki tüyler ürperten cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Yaklaşık 2 yıl önce eşi 'ı eşarpla boğarak öldüren 'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:21 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:26 ABONE OL
Son dakika: Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Isparta'da 15 Ekim 2018 tarihinde tartıştığı eşi Ümmühan Taşpınar'ı (22) eşarpla boğarak öldüren sanık Ferhat Taşpınar'ın(25) yargılanmasına Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Ferhat Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen sanık Ferhat Taşpınar'a mahkemeye heyeti, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında ise herhangi bir indirim uygulanmadı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Isparta'da kamyon şoförlüğü yapan Ferhat Taşpınar, 15 Ekim 2018'de konuşmak için arabayla Keçiborlu-Dinar yol ayrımına götürdüğü eşi Ümmühan Taşpınar'ı tartışma sonucunda eşarpla boğarak öldürmüştü. Ertesi gün Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi için kayıp başvurusunda bulunan Ferhat Taşpınar, çelişkili ifadelerinin ardından suçunu itiraf etmişti.

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Son dakika: Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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