SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

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: Bu hafta sonu olacak mı? 26-27 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?

Ülkemizde özellikle Eylül ayından sonra artan corona virüs vakalarıyla birlikte yeni önlemlerin geleceği ifade ediliyor. Sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği var. 26-27 Eylül hafta sonu olacak mı? gelişmesine göre karantina kurallarını çiğneyenlerin hapis cezasıyla cezalandırılmasının yolu açılıyor. 65 yaş sokağa çıkma yasağı olan şehirleri de özel olarak hazırladığımız haberimizde derledik. İşte sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 07:28 Son Güncelleme: 25.9.2020 07:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsle mücadelede yeni önlemler geliyor...

Dün açıklanan corona virüs vaka sayısında son durum şu şekilde; 1.767 kişinin testi pozitif çıkarken dünün vefat sayısı da 72 olarak dikkat çekti. Corona virüs önlemleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken hakkında son durum ne? Kamu ve özel sektörde mesai saatlerinin değişmesi öngörülüyor. Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerisi gelip gelmediği de tartışılıyor. Öte yandan başkent Ankara'da salgının hızının yavaşladığı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: 26-27 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu ile yapılan istişareler sonucunda şu anda sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor fakat salgının seyrine göre her karar alınabilir.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsle mücadelede yeni önlemler geliyor...

YALOVA, GÜMÜŞHANE, ERZİNCAN, ANTALYA, ÇANKIRI, MARDİN, MUĞLA, ELAZIĞ, BARTIN, KIRIKKALE, AKSARAY, KOCAELİ, KARABÜK, İZMİR, KONYA, ANKARA, BURSA, MANİSA, BOLU, BALIKESİR, KAYSERİ VE SİİRT GİBİ ŞEHİRLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR.

CEZALAR İŞLEME ALINACAK

Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin "kamu hizmeti alamaması" gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsle mücadelede yeni önlemler geliyor...

Ayrıca TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsle mücadelede yeni önlemler geliyor...

Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor.

İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.

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SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı?
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