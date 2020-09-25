Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sigara içme yasağı olan iller listesi...

Son dönemde ülkemizde corona virüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Aynı şekilde vefat sayısında da sayo 18'lerden 70 seviyelerine ulaştı. Ülke genelinde önlemler devam ederken geçmişte olduğu gibi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Hem İstanbul Valiliği hem Ankara Valiliği hem de Bakan Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığının altını çizdi.
İŞTE 65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLAN ŞEHİRLER...
YALOVA, GÜMÜŞHANE, ERZİNCAN, ANTALYA, ÇANKIRI, MARDİN, MUĞLA, ELAZIĞ, BARTIN, KIRIKKALE, AKSARAY, KOCAELİ, KARABÜK, İZMİR, KONYA, ANKARA, BURSA, MANİSA, BOLU, BALIKESİR, KAYSERİ VE SİİRT GİBİ ŞEHİRLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR.
Bu şehirlerde bazı saatlerde 65 yaş üstü kişilerin dışarıya çıkması yasaklandı.
CEZALAR İŞLEME ALINACAK
Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin "kamu hizmeti alamaması" gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak.
Ayrıca TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.
Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor.
İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.
ORDU, KASTAMONU'DAN SONRA GİRESUN'DA DA SİGARA YASAĞI
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22 Eylül'de Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandı.
Giresun'daki tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08.00-16.30 ve 08.30-17.00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların, çarşı, pazar yeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan caddelerine 07.00-10.00 ile 16.00-19.00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanması, Gazi, Fatih ve Alpaslan caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşların muaf tutulması kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, Giresun genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmek yasaklandı.