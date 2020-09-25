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: 'den bu bölgeler için kritik uyarı!

1. Bölge Müdürlüğü'nün son dakika değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, 'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, , Erzincan, , Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurtta ...

AA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 09:50 Son Güncelleme: 25.9.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika haberi: Meteoroloji'den bu bölgeler için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor. Bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı bulutlu 29

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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Son dakika haberi: Meteoroloji'den bu bölgeler için kritik uyarı!
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