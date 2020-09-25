Son dakika haberi: Uzman isimden deprem uyarısı! Büyük bir depremin habercisi olabilir

ÇOK ZAMAN GEÇMESİ GEREKİYOR VE BU ZAMAN GEÇMİŞ DURUMDA

Türkiye'de ilgili bilim insanlarının bu tür çalışmaları başlattığını açıklayan Sözbilir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından görevlendirilen bir ekibin bölgede çalışmaya başladığını aktardı. Sözbilir şöyle devam etti:

"Bölgede hem kabuk titreşimi hem de düşey yöndeki hareketlerin sürekli izlenmesi gerekiyor. Bu yapıların birbiriyle ilişkisi ortaya çıkarılmalı. Tuz Gölü fayının kazı çalışmaları sonunda deprem tekrarlama periyodu ortaya çıkarılmış durumda. Bu periyod birkaç bin yıl olarak ortaya çıkmış. Yıkıcı deprem üretmesi için çok sayıda zaman geçmiş olması gerekiyor. Ve bu zaman geçmiş durumda. Şu anki depremler belki de daha büyük bir depremin de habercisi olabilir. Bunu zaman gösterecek. Ama şu an meydana gelen depremlerle volkanın ilişkisi arasında tam olarak nasıl bir bağıntı var, bunu ortaya çıkarmak için çalışmanın tamamlanması gerekiyor.