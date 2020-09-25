SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri'de geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen Silivri Depremi'ni değerlendirirken, "Marmara'nın içinde Silivri'nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Ancak bu depremler insanların hissedeceği büyüklükte değil" dedi.

"5.8'DEN BU YANA 1 YIL GEÇTİ"

Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de kaydedilen 5.8 büyüklüğündeki depremden bu yana yaklaşık 1 yıl geçtiğini, bu tarihe kadar Marmara Denizi'nde bekledikleri aktiviteyi gösterecek herhangi bir deprem olmadığını anlattı.