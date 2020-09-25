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SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının uzanış doğrultusu üzerinde yer alan ülkemizde olayları yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen 4.2 ve önceki yıl 26 Eylül tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremlerin, beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü olup olmadığı vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde merak ediliyordu. Jeofizik uzmanı , tüm bu merak edilenlere ilişkin yaptığı açıklamalardaki o detay dikkatleri çekti. İşte Dr. Oğuz Gündoğdu’nun son dakika açıklamalarından detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 23:31 Son Güncelleme: 25.9.2020 23:33 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde gerek sınır içi gerekse sınır ötesi kara ve denizlerde meydana gelen olaylarının etkileri hissediliyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi Tekirdağ ili açıklarında meydana gelen ve İstanbul'un pek çok ilçesinde hissedilen 4.2 şiddetindeki deprem ile önceki yıl Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin, beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü olup olmadığı öğrenilmek isteniyordu. Bu bağlamda Jeofizik Uzmanı tarafından merak edilenlerle ilgili yapılan açıklamada verdiği detay dikkatleri üzerine topladı.

SON DAKİKA! DEPREM UZMANINDAN ÖNEMLİ MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI!

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu'nun son dakika açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle;

SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

Jeofizik uzmanı , Silivri'de geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 'ni değerlendirirken, "Marmara'nın içinde Silivri'nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Ancak bu depremler insanların hissedeceği büyüklükte değil" dedi.

"5.8'DEN BU YANA 1 YIL GEÇTİ"

Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül'de kaydedilen 5.8 büyüklüğündeki depremden bu yana yaklaşık 1 yıl geçtiğini, bu tarihe kadar Marmara Denizi'nde bekledikleri aktiviteyi gösterecek herhangi bir olmadığını anlattı.

SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

"O BÖLGEDE HALEN BİR YOĞUNLUK VAR"

DHA muhabirine değerlendirme yapan Dr. Gündoğdu, geçen yıl meydana gelen depremin, 1912 kırığının devamı niteliğinde bir yer sarsıntısı olduğunu vurgulayarak, "Buradaki fay halen aktif. Marmara'nın içinde Silivri'nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Bu sarsıntılar insanların hissedeceği büyüklükte değil. Bunları rasathanenin verdiği verilerde, haritalarda görüyoruz. 5.8 büyüklüğündeki ters bir faydı. Bu ters fayın oluşu biraz garipti" dedi.

SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

"ANORMAL BİR VERİ GÖSTERMEDİ"

, Silivri yakınlarında 1912 yılında Tekirdağ Şarköy'de Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde olduğunu, oradaki enerjinin boşaldığını, Saroz Körfezi'nden itibaren oradaki kolun kırıldığını bildirirken, yönetiminde kendisinin de bulunduğu Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin (DOHAD) arazide yerleştirdiği yer hareketlerini ölçen aletlerin ters atımlı geçen yılki deprem öncesinde hiçbir anormal veri göstermediğine dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

"ÖNCÜSÜ DEĞİL"

Dr. Gündoğdu, teknik olarak oluşumu tam açıklanmayan bu ile ilgili "Doğu Anadolu Fayı"nı 1971 Bingöl depremi sırasında arazi çalışması yaparken fark eden Türkiye'nin yetiştirdiği önemli yer bilimcilerinden Esen Arpat'ın kendisine teknik yönden izah etmeye çalıştığını anlatırken, "Bu fayın Marmara'ya girişi ile Marmara'daki bu çukurda oluşu arasında fark var. 5.8 büyüklüğündeki olası Marmara depreminin öncüsü değil" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”

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SON DAKİKA HABERİ! Uzman isimden önemli Marmara depremi açıklaması! “ O bölgede bir yoğunluk var…”
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