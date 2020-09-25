Son dakika haberi: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Ailemde kamu kurumlarında çalışan hiç kimse yoktur. Teşkilattan kastım ise aile içindeki yakın dostlarımdır. Bu teşkilatın ikisi kardeşim, diğer üç kişi ise mahalle arkadaşlarımdan oluşan beş kişilik bir gruptur. Bu teşkilatın da kamu kurumları üzerine otoritesi yoktur. Sadece arkadaş grubu olarak verdiğim bir isimdir. Yalnız kaldığım için bana yardım edebileceklerini düşündüm" diye cevap verdi.