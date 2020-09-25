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Son dakika haberi: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Tuzla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri maske takmayan Cihan A'dan kimlik istemiş, direnen şahıs 'Sen zor kullan, o zaman görüşürüz' diyerek memurları teşkilatla tehdit etmişti. Tepki toplayan olayın ardından gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edilirken de tehditler savurdu. İşte son dakika haberinin detayları;

Giriş Tarihi: 25.9.2020 07:08 Son Güncelleme: 25.9.2020 07:08 ABONE OL
Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

Tuzla'da bir vatandaş, maske takmadığı için kendisinden kimliğini isteyen polis memurlarını "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" diye tehdit etmiş, daha sonra telefonundan bir arama yaparak "Bana teşkilatın numarasını gönderin" demişti.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

Olayın ardından gözaltına alınan ve adının Cihan A. olduğu öğrenilen şahıs, Tuzla'daki Orhanlı Polis Merkezindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

Cihan A., polis aracına bindirildikten sonra kendisine yöneltilen 'Teşkilat kim?' sorusuna, 'Görüşeceğiz' diye yanıt verdi.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Cihan A. ifadesinde, "Polisleri beni maske takmadığım gerekçesiyle ve direkt ceza kesmek suretiyle durdurdular. Oysa ben motor üzerindeydim.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

Boyunluğumu takacağımı kendilerine söylemek istedim ancak beni dinlemediler. Polislere direnmedim. Tehdit amaçlı konuşmadım. Teşkilat olarak nitelendirdiğim kişiler arkadaş grubumdur" diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

'ENİŞTEM GEBZE'DE SEVİS ŞOFÖRÜDÜR'

Şüpheli, "Enişteniz kimdir", "Numarasını istediğiniz teşkilattan kastınız nedir", "Bu teşkilat kimlerde oluşuyor" sorularına ise, "Eniştem Ahmet M. Gebze'de servis şoförüdür. Ben o anda kendimi yalnız hissettim.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

Annem ve babam da köyde olduğu için aile büyüğüm olarak eniştem aklıma geldi ve onun numarasını istedi. Yoksa eniştem polis de dahil olmak üzere kamu kurumları üzerinde otorite sahibi bir şahıs değildir.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

Ailemde kamu kurumlarında çalışan hiç kimse yoktur. Teşkilattan kastım ise aile içindeki yakın dostlarımdır. Bu teşkilatın ikisi kardeşim, diğer üç kişi ise mahalle arkadaşlarımdan oluşan beş kişilik bir gruptur. Bu teşkilatın da kamu kurumları üzerine otoritesi yoktur. Sadece arkadaş grubu olarak verdiğim bir isimdir. Yalnız kaldığım için bana yardım edebileceklerini düşündüm" diye cevap verdi.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme sorgusu tamamlanan Cihan A, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi: İşte ilk ifadesi

Şüpheli hakkında haftada bir gün ikametine en yakın karakola giderek imza atmak şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

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Son dakika haberi: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı
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