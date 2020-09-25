SON DAKİKA | Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Tanık ifadelerinde şoke eden iddialar...

Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü sanıkların ifadesine dayanarak açıklayan Çakır ailesinin avukatı ATV Ana Haber'e son dakika açıklamalarında bulundu. Tanık ifadelerinde şok iddialar yer alırken aynı zamanda Aleyna Çakır'ın olay günü olan HTS kayıtlarının da eksik olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bir başka açıklama ise Aleyna Çakır'ın telefon şifresinin Ümitcan Uygun tarafından polise verildiği oldu.

ÜMİTCAN, CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ!

ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın avukatı;

"Bir restoranta yine Ümitcan'ın etrafa Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm şeklinde tehditler savurması..."

İşte Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son dakika detaylar...