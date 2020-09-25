SON DAKİKA | Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Tanık ifadelerinde şoke eden iddialar...

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| , 'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Tanık ifadelerinde şoke eden iddialar...

'ın şüpheli ölümüne ilişkin haberleri gelmeye devam ederken ATV Ana Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı "'un Aleyna'yı öldürdüğünü itiraf ettiğini, sanıkların ifadesine dayanarak belirtti. Ümitcan Uygun'un bir restoranda etrafa Aleyna'yı öldürdüğünü, "sizi de öldürürüm" şeklinde tehditler savurduğunu ifade eden ailenin avukatından son dakika açıklamalar...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 09:41 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:02 ABONE OL
SON DAKİKA | Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı açıkladı!

'un 'ı öldürdüğünü sanıkların ifadesine dayanarak açıklayan Çakır ailesinin avukatı ATV Ana Haber'e açıklamalarında bulundu. Tanık ifadelerinde şok iddialar yer alırken aynı zamanda Aleyna Çakır'ın olay günü olan HTS kayıtlarının da eksik olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bir başka açıklama ise Aleyna Çakır'ın telefon şifresinin Ümitcan Uygun tarafından polise verildiği oldu.

ÜMİTCAN, CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ!

ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın avukatı;

"Bir restoranta yine Ümitcan'ın etrafa Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm şeklinde tehditler savurması..."

İşte Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son dakika detaylar...

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı açıkladı!

ÜMİTCAN, CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ!

ATV Haber'e konuşan 'ın avukatı;

"Bir restoranta yine Ümitcan'ın etrafa Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm şeklinde tehditler savurması..."

TANIK İFADELERİNDE ŞOK İDDİA!

"Bu iki ifade de çok kıymetli ifadeler. Çünkü belki bunların tekrardan dinlenmesi gerekecek. Ortada bir sanığın açık açık ben Aleyna'yı öldürdüm beyanı söz konusu."

Olay medyaya yansımadan önce gelen belgelerin bir hafta içinde gelen miktarının çok fazla olduğunu Aleyna Çakır'ın avukatı ifade ediyor.

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SON DAKİKA | Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı açıkladı!

ALEYNA ÇAKIR'IN HTS KAYITLARI EKSİK

Aleyna'nın telefon kayıtları istenmekle birlikte bütün detaylar attığı mesajlar ve aramalar ile ortaya çıkacak. Aleyna'nın öldüğü günkü HTS kayıtlarının sonucu beklenmektedir.

ALEYNA'NIN ŞİFRESİNİ ÜMİTCAN VERMİŞ

'ın cesedinin yanında bulunda cep telefonunun şifresini polise 'un verdiği ortaya çıktı.

İKİ DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ

"Bir kişi olayın yaşandığı gece 3 Haziran 2020 günü gece 1 sırasında Aleyna'yı ve Ümitcan'ı gördüğünü söylüyor. Ümitcan'ın Aleyna'nın ağzını kapadığını belirtmiş."

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SON DAKİKA | Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Tanık ifadelerinde şoke eden iddialar...
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