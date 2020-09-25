SON DAKİKA | Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü itiraf mi etti? Tanık ifadelerinde şoke eden iddialar...

Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürdüğünü sanıkların ifadesine dayanarak açıklayan Çakır ailesinin avukatı ATV Ana Haber'e son dakika açıklamalarında bulundu. Tanık ifadelerinde şok iddialar yer alırken aynı zamanda Aleyna Çakır'ın olay günü olan HTS kayıtlarının da eksik olduğu ortaya çıktı. Öte yandan bir başka açıklama ise Aleyna Çakır'ın telefon şifresinin Ümitcan Uygun tarafından polise verildiği oldu.
ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın avukatı;
"Bir restoranta yine Ümitcan'ın etrafa Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm şeklinde tehditler savurması..."
İşte Aleyna Çakır'ın sır ölümüne ilişkin son dakika detaylar...
ÜMİTCAN, CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ!
ATV Haber'e konuşan Aleyna Çakır'ın avukatı;
"Bir restoranta yine Ümitcan'ın etrafa Aleyna'yı ben öldürdüm, sizi de öldürürüm şeklinde tehditler savurması..."
TANIK İFADELERİNDE ŞOK İDDİA!
"Bu iki ifade de çok kıymetli ifadeler. Çünkü belki bunların tekrardan dinlenmesi gerekecek. Ortada bir sanığın açık açık ben Aleyna'yı öldürdüm beyanı söz konusu."
Olay medyaya yansımadan önce gelen belgelerin bir hafta içinde gelen miktarının çok fazla olduğunu Aleyna Çakır'ın avukatı ifade ediyor.
Aleyna Çakır davasında son dakika haberi: Şifreyi Ümitcan Uygun vermiş! Tanık ifadelerinde şok iddia | Video
ALEYNA ÇAKIR'IN HTS KAYITLARI EKSİK
Aleyna'nın telefon kayıtları istenmekle birlikte bütün detaylar attığı mesajlar ve aramalar ile ortaya çıkacak. Aleyna'nın öldüğü günkü HTS kayıtlarının sonucu beklenmektedir.
ALEYNA'NIN ŞİFRESİNİ ÜMİTCAN VERMİŞ
Aleyna Çakır'ın cesedinin yanında bulunda cep telefonunun şifresini polise Ümitcan Uygun'un verdiği ortaya çıktı.
İKİ DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENDİ
"Bir kişi olayın yaşandığı gece 3 Haziran 2020 günü gece 1 sırasında Aleyna'yı ve Ümitcan'ı gördüğünü söylüyor. Ümitcan'ın Aleyna'nın ağzını kapadığını belirtmiş."