Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trafikte terör estiren o maganda gözaltında

Trafikte terör estiren o maganda gözaltında

trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri’nce TEM otoyolu üzerinden makas atarak trafiği tehlikeye sokan şüpheli tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:56 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:58 ABONE OL
Trafikte terör estiren o maganda gözaltında
Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce 11 Eylül tarihinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde TEM Otoyolu Aslantepe mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 DAD .. plakalı otomobil ve sürücüsü Mehmet D. yakalandı.
1.733 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ
34 DAD .. plakalı araç sürücü Mehmet D.'a 2918 saylı K.T.K'nun 23/3-B-1 Maddesine (Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak) istinaden 505 TL, 46/2-G Maddesine (aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri) istinaden bin 228 TL olmak üzere toplam bin 733 TL idari para cezası uygulandı.
Sürücü Mehmet D. Karayolları Trafik Kanunun 45. maddesi gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi. Şahıs T.C.K 179/2 maddesinden (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) Adli işlem yapılmak üzere Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlügü Sanayi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trafikte terör estiren o maganda gözaltında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA