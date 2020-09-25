Vahşetin böylesi...Çanakkale’de, çuvala koyularak ölüme terkedilen köpeği jandarma kurtardı

Bir an önce Çanakkale valimizden ricamızdır, lütfen Pazarköy ve bu civardaki sokak hayvanları ile ilgili çalışma yapılsın. Gördüğümüz görüntü adeta vahşet. Hayvanın ağzını yüzünü bağlayarak çuvalın içine koymuşlar ve öylece götürüp, göletin oraya atmışlar. Anlatılanlara göre hayvan çuvaldan çıkarıldığı zaman bile ayakları uyuştuğu için baya bir süre hareket edememiş ve açlıktan önüne atılan kuru ekmekleri yemiş. Dediğimiz gibi; Çanakkale, Yenice ve Pazarköy'de ciddi sıkıntılar var. Sayın valimizden, Sayın içişleri bakanımızdan rica ediyoruz. Buradaki sokak hayvanları ile ilgili sorunu bir an önce çözsünler" dedi.

