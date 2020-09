Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarına Nasıl Bakılır? Vodafone Self Servis Görüşme Detayları Giriş

Cep telefonu kullanıcılarının en fazla araştırdıkları konulardan birisi arama geçmişlerinin detaylarına bakabilmektir. Vodafone, müşterilerine bu imkanı vermiş durumda. Vodafone müterileri eğer isterlerse Self Servis e giriş yaparak görüşme detaylarını inceleyebiliyorlar. Elbette bu imkandan sadece vodofone müşterileri yararlanabiliyor. İnsanların oldukça merak ettiği bu servis hakkında da internet üzerinde çok fazla araştırma yapılıyor. Aslında Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarına ulaşılması sanıldığı kadar zor değil. Peki Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarına nasıl bakılır? Vodafone Self Servis Görüşme Detayları ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Vodafone Self Servis Görüşme Detayları Giriş

Vodafone müşterilerinin son zamanlarda en çok araştırdıkları konu kesinlikle Self Servis hizmetidir. Self Servis hizmeti insanların çok beğendiği bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde vodafone kullanan kişiler kendi görüşmelerini ayrıntılı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Bu kendilerine uygun tarifleri bulabilmek için de insanlara gereken bilgileri vermiş olur. İnsanlar fazla gelen faturaları, biten internet ve sms lerinden çok şikayetçilerdir. Bu gibi durumlarda da görüşme detaylarına bakmak isterler. Vodafone self servis ile bu detaylara ulaşmak oldukça basit bir hale gelmiştir. Vodafone self servis uygulamasından yararlanabilmek için ilk olarak Vodafone Yanımda uygulaması indirilmelidir. İndirildikten sonra buraya giriş yapılır ve gerekli adımlar izlenerek Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarına bakılabilir. Giriş yapmak için gerekli olan bilgiler telefon numarası ve telefona mesaj olarak gelen şifredir.

Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarına Nasıl Bakılır?

Vodafone operatörünün müşterilerine sağladığı en sevilen ayrıcalıklardan birisi hiç şüphesiz self servis uygulamasıdır. Self servis hizmeti sayesinde kişiler görüşmelerinin ayrıntılarına kolay bir şekilde ulaşabilirler. Pek çok insan fazla gelen faturalarından, yetmeyen paketlerinden şikayetçiler. Bunların nasıl bu kadar hızlı bittiği ya da neyi fazla kullanıp da faturalarının çok geldiğini öğrenebilmek için insanlar görüşmelerinin ayrıntılarını görmek isterler. Hat üzerinden yapılan aramalar yasal olarak sistem üzerinden 6 ay boyunca kullanıcılara sunulmak zorundadır. Bu hizmetin sunulduğu uygulamalardan birisi self servis uygulamasıdır. Vodafone Yanımda uygulaması içerisinden öğrenilebilen detaylar kullanıcıları çok memnun etmiştir. Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarına bakmak oldukça kolaydır. Bu detaylara ulaşabilmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Vodafone Yanımda uygulamasını indirin

Uygulamaya giriş yapın ve sağ üstte alt alta duran 3 yatay çizgi şeklindeki simgeye tıklayın

Bu işlem masaüstü PC ve laptoplarda da yapılabilir.

Sağda açıla menüden Tarifem ve Kullanımlarım yazan butona tıklayın

Bu kez altta bir menü açılacaktır. Bu menüden de Faturalarım başlığına tıklayın

Sonraki çıkan ekranda 6 aya ait ödenen faturalar görünecektir. Hemen sağındaki Detay yazan butona tıklayın.

Bu ekranda faturanın adı ve ücreti görünecektir

Altta çıkan Kullanım Detayı yazısına tıklayın

Ekrana gelen Güvenlik Kodu Gönder butonuna basın

Gelen kodu yazın ve Tamam butonuna tıklayın

Ve artık istenen tüm ayrıntılara bakılabilir

Vodafone Self Servis Görüşme Detayları Nasıl Silinir?

Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarını öğrenmek isteyen çok fazla insan vardır. Bundan dolayı bu konu hakkında çok fazla araştırma yapılmaktadır. Kişiler yaptıkları görüşmelerin ayrıntılarına bakarak kendilerine uygun tarife ve paketler yaptıkları için Self Servis hizmeti oldukça değerlidir. Ancak bazı kişiler Vodafone Self Servis Görüşme Detaylarını silmek istiyorlar. Bunu isteme sebepleri ise özel nedenlerdir. Vodafone Self Servis Görüşme Detayları silme işlemi diye bir şey yoktur. Zaten bu detaylara her isteyen kişiler ulaşamaz. Kimsenin öğrenmemesi isteniyorsa 6 ay beklenmelidir. 6 ay sonra zaten görüşme detayları silinecektir. Vodafone arama geçmişi kişi başka bir operatöre geçtiğinde de otomatik olarak kapanmaktadır.