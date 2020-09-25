Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Başkurt'un ifadesinde, kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü. Başkurt'un 'kapkaç', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

