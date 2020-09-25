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Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

'da banka ATM'sinden emekli maaşını çeken 75 yaşındaki İdris Zorlu'nun elindeki 2 bin lira parayı gasp edip kaçan zanlı, olaydan 3 saat sonra polis ekiplerince yakalandı. Hırsızın emniyetteki sözleri 'bu kadarına da pes' dedirtti. Hırsız, çaldığı paranın yarısını harcadığını yarısını da kötü günler için sakladığını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:33 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:59 ABONE OL
Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Para çekmek için bankamatiğe giden emekli noter katibi İdris Zorlu'nun arkasına giden bir kişi, müşteri gibi beklemeye başladı.

Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

Zorlu, parasını aldığı sırada arkasındaki kişi elindeki paraları alıp, kaçtı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

KAÇARKEN KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek şüphelinin yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

Yapılan çalışma sonucu kapkaçı yapanın Mustafa Başkurt olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi kaçış güzergahında takibe aldı. Şüphelinin kapkaçın ardından kaçarken, üzerindeki kıyafetleri de değiştirdiği görüldü.

Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

'PARAYI KÖTÜ GÜNLER İÇİN SAKLIYORUM'

Şüpheli Başkurt, polisin çalışmasıyla olaydan yaklaşık 3 saat sonra Ulucami Mahallesi'ndeki Tarihi Büyüksaat Kulesi yakınlarında yakalandı. Başkurt'un paranın bir kısmıyla ayakkabı, pantolon, şapka, iç çamaşırı ve cerrahi maske aldığı belirlendi.

Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Başkurt'un ifadesinde, kapkaç yaptığını kabul ettiği, paranın bin lirasını harcadığını, kalan kısmını ise kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü. Başkurt'un 'kapkaç', 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından 7 kaydının olduğu öğrenildi.

Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Başkurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yaşlı adamın emekli maaşını çalan hırsız: Yarısını harcadım, yarısını kötü günlere sakladım
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