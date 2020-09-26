Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?

A) Tarhana

B) Patates

C) Yoğurt

D) İğde

Cevap: C) Yoğurt