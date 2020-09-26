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Haberler Yaşam Haberleri 1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?

1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan   1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?     sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?       sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 21:42 Son Güncelleme: 26.9.2020 21:44 ABONE OL
1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?

A) Tarhana

B) Patates

C) Yoğurt

D) İğde

Cevap: C) Yoğurt

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1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı Hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?
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