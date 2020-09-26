AFAD son dakika açıkladı! Çanakkale Gökçeada açıklarında korkutan deprem!

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sabah saatler 01.50'de yaşanan sarsıntı tedirginliğe yol açarken, depremin derinliğinin yerin 8.6 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Eylül son depremler listesi…

AFAD AÇIKLADI! ÇANAKKALE GÖKÇEADA'DA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gelen son verilere göre Yunanistan - Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.3 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Kurum Depremin şiddetini ve detaylarını şöyle duyurdu;

Ege Denizi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.50'de meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 2,6 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 140,38 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 11,75 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 12,57 kilometreyle Yunanistan'ın Halkidiki bölgesi ve 129,35 kilometreyle Gökçeada oldu.

Yer sarsıntısı 14,98 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi açıklarında dün saat 21.39'da 4,3 büyüklüğünde ve bugün saat 01.50'de 5,3 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha meydana gelmişti.

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