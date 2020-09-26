Arnavutköy'de ineğe çarpan sürücüye inek sahibi saldırmak istedi

Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde giden 34 GJ 0351 otomobil bir anda yola çıkan ineğe çarptı. İneği son anda fark eden ancak manevra yapmasına rağmen ineğe çarpmaktan kurtulamayan sürücü, çarpmanın etkisiyle yola savrulan ineğin yardımına koştu. Çevreden geçen vatandaşların da yardıma koştuğu ayaklarından yaralanan inek, uzun süre yerden kalkamadı. Kazayı haber alıp, olay yerine gelen ineğin sahipleri, ineklerinin yaralı olduğunu görünce çılgına döndü. Önce ineklerine çarpan sürücüye saldırmaya çalışan ineğin sahipleri, daha sonra araya girmeye çalışan polis ekipleri ile tartıştı. Güçlükle sakinleştirilen ineğin sahipleri, kaza yerine kumaş parçalarına sardıkları bıçaklarla geldi. İneklerinin kaza sonrası can çekiştiğini duydukları için bıçakla gelerek ölmeden önce kesmek istedikleri inek daha sonra güçlükle kaza yerinden alınarak sahipleri tarafından götürüldü. Kaza sonrası tutanak tutulan araç sürücüsünün ineğin zararını karşılamasını isteyen inek sahipleri, 12 bin liralık ineklerinin kesildiği takdirde 2 bin lira ettiğini söylediler.