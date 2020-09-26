Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itmesine rağmen, F.A., L.K.'nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

Son dakika haberi | Asansörde taciz rezaleti! Kadının kalçasına dokunan sapık kameraya yakalandı! | Video

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.'nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.'ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., 'Uğraşmak istemiyorum' diyerek şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

