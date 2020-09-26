Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

'da L.K. adlı kadın (40), evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz kişinin elle tacizine uğradı. Kadını elle taciz eden zanlı görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalandı.Zanlı adliyeye sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 14:59 Son Güncelleme: 26.9.2020 15:01 ABONE OL
Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde 18 Ağustos tarihinde bir sitenin asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadını takip eden F.A. (36), evinin bulunduğu siteye giren L.K. (40) ile birlikte asansöre bindi. Kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olan mağdure asansörden inmek istedi.

Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itmesine rağmen, F.A., L.K.'nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

Son dakika haberi | Asansörde taciz rezaleti! Kadının kalçasına dokunan sapık kameraya yakalandı! | Video

Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.'nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.'ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., 'Uğraşmak istemiyorum' diyerek şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın basına yansımasının ardından polisi arayan L.K., kararını değiştirerek, şikayetçi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inleyerek, şüpheli F.A.'yı evinde gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asansör tacizcisi adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA