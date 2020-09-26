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'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan ormana sıçradı

'ın Söke ilçesinde başlayan rüzgarın etkisiyle Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına kadar ulaştı. Milli Parkı tehdit eden yangına 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozer ile müdahale edilmesine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Bölgede yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 19:49 Son Güncelleme: 26.9.2020 19:54 ABONE OL
Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Makilik ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı, yoğun duman nedeniyle 50'ye yakın ev tahliye edildi. Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı.

İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana da sıçradı.

DUMANDAN ETKİLENMEYE KARŞI TEDBİR

Söke Kaymakamı Soner Zeybek, AA muhabirine, alanda şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin karadan ve havadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Zeybek, "Yenidoğan Mahallesi'nde aşırı dumandan vatandaşların etkilenmemesi için 50 hane tahliye edildi. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman yangın hızını artırıyor." dedi.

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Aydın'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
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