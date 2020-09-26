Bayılma numarasıyla vatandaşlara dolandırıyordu! 13 dosyası bulunan dolandırıcıya 4 bin 237 lira para cezası kesildi

E.H'ye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yakalanan E.H'nin, daha önce hakkında 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı ve aynı yöntemle birçok vatandaşın duygularını sömürerek dolandırdığı tespit edildi.







Dolandırıcıya 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 4 bin 237 lira idari para cezası kesildi.





Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Bu ve buna benzer bir olayla karşılaşmanız durumunda lütfen bize bildirin" uyarısında bulunuldu.Emniyet, söz konusu kişinin, yolda bayılma numarası yaptığı anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.





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