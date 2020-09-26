Bebek arabasındaki çantadan hırsızlık kameraya yansıdı

Kadın çantasını da bebek arabasına asarak alışveriş yaptığı esnada, aralarında çocuğun da olduğu bir hırsızlık çetesi alışveriş yapan kadını gözüne kestirdi. Giysilere bakıyormuş gibi yapan çetedeki bir hırsız kadın, bebekli kadının bir anlık dalgınlığından yararlanıp arabadaki çantasını aldı.