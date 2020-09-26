Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı

Ben o şahısları hiç bir şekilde görmedim. Gayrettepe Asayiş Müdürlüğüne başvuru yaptım. İki hagta içerisinde aracımı bana teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.



Motoru çalınan güvenlik görevlisi Abdurrahman Bıyık ise "Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinde ikamet etmekteyim. 21 Eylül gecesi 02.00 sıralarında motorumu evin önünde kilitli bir şekilde gördüm ve yattım. Sabah kalktığımda malesef motorumun çalınmıştı. Hemen gidip motorumun çalındığına dair ihbarda bulundum. Polis teşkilatımız sağ olsun 4 gün içerisinde motorumu buldu ve bana teslim etti. Oto Hırsızlık ekibine teşekkür ediyorum" dedi.