Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kim?

ÇİÇEK ADASI'NIN KONUMU

Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası'nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde. Çiçek Adası Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.