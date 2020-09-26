Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kim?

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nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kim?

Türkiye'de en merak edilen adalardan bir tanesi olan satıldı. İddialara göre; bu adanın sahibi Hülya Avşar olurken sorusunun yanıtı da merak edilir oldu. Adanın taliplileri arasında Çin ve Katarlılar yer alırken, Almanların bir rehabilitasyon merkezi yapma talepleri de olduğu iddia edilenler arasında yerini alıyor. Peki; Çiçek Adası nerede?

Giriş Tarihi: 26.9.2020 15:05 Son Güncelleme: 26.9.2020 15:06 ABONE OL
Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kimin?

nerede? Günün en merak edilen sorularından bir tanesi bu oldu. Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen ada Balıkesir'de yer alırken araştırmalar da başladı. Adaya pek çok taliplinin de olduğu gelen iddialar arasında yerini almıştı. Peki; , Balıkesir'in neresinde?

İşte detaylar...

Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kimin?

ÇİÇEK ADASI NEREDE?

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir adadır. Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyordu.

Çiçek Adası'nın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, geçtiğimiz yıl "Bu ada mübadele zamanında Selanik'teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" açıklamasında bulunmuştu.

Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kimin?

ÇİÇEK ADASI'NIN KONUMU

Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan 'nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde. Çiçek Adası Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.

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Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kim?
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