Çiçek Adası nerede? Çiçek Adası hangi ile bağlı, sahibi kim?

Çiçek Adası nerede? Günün en merak edilen sorularından bir tanesi bu oldu. Hülya Avşar'ın satın aldığı iddia edilen ada Balıkesir'de yer alırken araştırmalar da başladı. Adaya pek çok taliplinin de olduğu gelen iddialar arasında yerini almıştı. Peki; Çiçek Adası nerede, Balıkesir'in neresinde?
İşte detaylar...
ÇİÇEK ADASI NEREDE?
Çiçek Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı bir adadır. Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyordu.
Çiçek Adası'nın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, geçtiğimiz yıl "Bu ada mübadele zamanında Selanik'teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" açıklamasında bulunmuştu.
ÇİÇEK ADASI'NIN KONUMU
Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası'nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde. Çiçek Adası Ayvalık'a 8 kilometre, Keremköy'e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.