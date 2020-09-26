Damadını öldürmekten aranıyordu, arkadaşlarıyla alkol alırken yakalandı

Düzce Ağa Mahallesi'nde 7 Haziran'da meydana gelen olayda, kızını ziyarette giden Çağlar H., damadı Erdoğan H. ile tartıştı. Çağlar H. av tüfeği ile ateş ederek Erdoğan H.'yi öldürdü. Olayın ardından kaçan Çağlar H.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çağlar H.'nin, Hendek ilçesi Turanlar Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, 20 gün süren çalışmanın ardından saklandığı evi tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, Çağlar H.'yi arkadaşlarıyla alkol alırken yakaladı.

Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan aranan Çağlar H., Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.