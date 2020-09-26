Dikkat! 'Kum zambağı'nı koparmak bir servete mal oluyor

'HASSAS DAVRANALIM'

Üniversite öğrenci Seher Gündüz, doğa harikası kum zambaklarının kopartılmaması için çağrı yaptı. Kum zambaklarının çok narin bir bitki olduğunu söyleyen Gündüz, "Her sene buraya gelip fotoğraf çekiyorum. Çok güzel bir bitki. Nesli tükenme tehlikesi altında. Lütfen kum zambaklarını koparmayalım, onlara hassas davranalım" diye konuştu.