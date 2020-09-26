Drone yarışması büyük ilgi çekti

TEKNOFESTetkinlikleri kapsamında Gaziantep'in tarihi mekanlarından Rumkale'de drone yarışları düzenlendi. Fırat Nehri üzerindeki yarışların startını veren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Drone yarışmaları bizim 3 yıldır düzenlediğimiz bir etkinlik. En renkli etkinliklerimizden biri oldu. Bu yıl farklı olarak muhteşem doğa harikası Rumkaledeyiz. Aynı zamanda çok tarihi bir mekândayız. Az önce Fırat'ın karşı tarafına geçip yarışın startını verdik. Yarışlar devam edecek" dedi. Yarışmanın en küçük katılımcısı ise 12 yaşındaki Batu Erilel oldu. İstanbul'dan katılan Erilel "Burada dereceye girip dünya drone yarışmalarına katılmak istiyorum" dedi.