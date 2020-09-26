Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır?

A) Üçgen

B) Kare

C) Altıngen

D) Daire

Cevap: D) Daire