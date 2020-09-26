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Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 26.9.2020 20:53 Son Güncelleme: 26.9.2020 20:54 ABONE OL
Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır?

A) Üçgen

B) Kare

C) Altıngen

D) Daire

Cevap: D) Daire

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Hollywood'daki Şöhret Yolu'nda kaldırıma yazılmış adların büyük çoğunluğu yıldız sembolü içinde yer alırken Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins'in adları hangi sembolün içinde yer alır?
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