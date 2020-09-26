Dehşet saçan magandalar serbest bırakılmıştı! HSK skandal kararla ilgili harekete geçti

Bahçelievler'de yaşanan kan donduran olayda dört gaspçının bir kişiyi uzun süre dövüp 7 metre yükseklikten dereye attıkları saniye saniye tespit edildi. Dehşet veren görüntülerin ardından saldırganlardan ikisi gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Bahçelievler’de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metreden dereye attılar | Video

Canilerin bir restoran sahibini araba alım satım bahanesiyle dışarıya çıkardıkları ve daha sonra uzun süre darp ettikleri ifade edildi. Ağır biçimde yaralanan talihsiz adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan ikisi gözaltına alındı fakat ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

HSK SKANDAL KARARLA İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç:

"İstanbul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatılmıştır"

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç; İstanbul/Yenibosna'da dere yatağında bir vatandaşı darp edip 7 metre yükseklikten atan 5 şahsın serbest bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Halil Koç, sosyal paylaşım sitesi Twiiter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "İstanbul'da meydana gelen ve şüphelileri hakkında 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Yağma, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' fiillerinden yapılan soruşturma esnasında faillerin serbest bırakıldığı iddiaları ile ilgili olarak HSK Birinci Dairesi'nce inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.