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İSTAÇ AŞ Genel Müdürü koronavirüse yenik düştü

Alınan son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi () iştiraki İSTAÇ AŞ Genel Müdürü , yeni tip (Kovid-19) hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 23:30 ABONE OL
İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüse yenik düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİLER

Mehmet Tevfik Göksu: Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın Kovid-19 nedeniyle vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İBB ailesine başsağlığı diliyorum.

Ekrem İmamoğlu: Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı'yı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim.

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İSTAÇ AŞ Genel Müdürü Mustafa Canlı koronavirüse yenik düştü
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