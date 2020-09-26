İstanbul’da yayanın dehşeti yaşadığı feci kaza kamerada

"ADAM KAPUTUN ÜZERİNE UÇTU, KAPUT ÇÖKTÜ VE ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ"

Kazayla ilgili konuşan Can Taşbey, "Karşıdan karşıya geçecekti, bir anda refleks yaptı galiba vazgeçti. Sonra geçeyim mi derken siyah bir araç hızlı bir şekilde gelerek adama vurdu. Adam kaputun üzerine uçtu, kaput çöktü ve üzerinde sürüklendi. Ama öldü mü kaldı mı bilemiyorum, sanırım hafif yaralıymış. Bu konularda dikkatli olmak gerekir, bir sağımıza ve solumuza bakmak gerekir. Kim hatalı bilemiyorum ama herkes karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmalı" dedi.